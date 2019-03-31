31 Mart 2019, 21:59
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Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Trabzon

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Balta kazandı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Balta kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Balta 9 bin 305 oy aldı.

-Balta'nın özgeçmişi-

Muhammet Balta, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. 1992 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesinden mezun olan Balta, 1993 yılında proje ortağı olduğu plastik ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette genel müdür olarak görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde de Vakfıkebir Belediye Başkanı seçilen Balta, evli ve üç çocuk babasıdır. AK Parti, Trabzon, Vakfıkebir, Güncel
Kaynak: AA