Trabzon'un yaylalarında mayıs ayında kar sürprizi

Trabzon'un Araklı, Sürmene ve Köprübaşı yaylalarında kalanlar 23 Mayıs sabahı kar sürprizi ile karşılaştı.

Trabzon'un yaylalarında mayıs ayında kar sürprizi
23.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:39
Trabzon'un Araklı, Sürmene ve Köprübaşı yaylalarında kalanlar 23 Mayıs sabahı kar sürprizi ile karşılaştı.

Hafta sonu özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde havanın soğuyacağı bildirilmişti. Ancak kimse bu kadarını beklemiyordu. Kış sonrası yeniden yeşillenmeye başlayan yaylalar 23 Mayıs'ta kar süpriziyle karşılaştı.

Araklı'nın Kızılkaya, Kalecik, Yılantaş gibi yaylalarında kar etkisini gösterirken Köprübaşı ve Sürmeneye bağlı Taşlı Yaylası, Lişit, Aşot gibi yaylalarda yüksege çıktıkça kar daha da etkisini artırdığı gözlendi.

Bu hafta yaylalarda yaşayan vatandaşlar, bu keyifli anı yaşamanın heyecanını cep telefonuyla kamera çekimi yapıp sosyal medyadan paylaşarak kutladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Köprübaşı, Trabzon, Araklı, Güncel, Haber

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