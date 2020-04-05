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Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti

Trabzonsporlu Filip Novak'ın model sevgilisi Katerina Provaznikova, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Karantinadan sıkılan ünlü model, bikinili fotoğrafını paylaştı.

05.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:36

Trabzonspor 'un başarılı oyuncusu Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Novak ile birlikte evde karantinada olan Provaznikova, bu durumdan sıkılmışa benziyor. Ünlü model, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak, "Bu yaz evde olacağız gibi görünüyor" yazdı. Bu paylaşıma futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti

"AMAN YENGE YAPMA BÖYLE"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Aman yenge yapma böyle" derken başka bir kullanıcı ise Provaznikova'nın güzelliğine vurgu yaparak "Novak çok şanslı" yorumunda bulundu. Ünlü modelin Instagram'da 46 bin takipçisi bulunuyor. Provaznikova, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanıyor.

Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon’un yengesi Katerina Provaznikova’nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Etiketler: Trabzonspor, Instagram, Spor

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Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
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Haberler ›› Spor ››Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti - Spor
Yorumlar (5)
TEMEL:Offfff çok güzel kadınmış. bu ruslarda çok güzel oluyor
Cevap Yaz 0 1
AYŞE:Insanlar can derdinde bizim haberciler de milletin karısını takip ediyolar ..Yazık..
Cevap Yaz 1 2
MEMO:Terbiyesiz hayvan yuh edebi bozuk Karadenizin yüz karası
Cevap Yaz 3 1
FGFGFG:Vay vay vay kirmizi cok yakismiiisss
Cevap Yaz 0 2
ÖZGÜR:şu an nefesim kesildi koranavirüs oldum galiba
Cevap Yaz 0 2

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