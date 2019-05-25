Trabzon'un Yeni Parlayan Yıldızı, "Furkan Bayraktar!"

Furkan Bayraktar, Karadeniz'in Trabzon ilinde yaşayan, genç yetenekli birisidir. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu Karadeniz insanını yansıtan mizah içerikli skeçleriyle kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

PEKİ FURKAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Furkan Bayraktar, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.3 Kardeşlerdir Ebru Bayraktar Ve Kemal Bayraktar İsminde kardeşleri vardır. 2019 yılında yazmış olduğu Bir Yabancı Gibi Adlı kitapı da satışları sunulmuştur.Bayraktar sosyal medyada binlerce takipçisi olan ve Karadeniz şivesiyle insanların gönlünde taht kurmuş ve etkileşim oranı en yüksek olan sosyal medya fenomenlerinden biridir. İlk olarak Instagram ile ünlü olan bayraktar Instagram, Facebook, Snapchat gibi diğer sosyal medya mecralarında da binlerce takipçiye ve beğeniye sahiptir.

Furkan Bayraktar, 1999 yılında aslen Trabzon-Akçabatlı olan, İstanbul'da dünyaya gelmiş ailesinin Trabzon'a yerleşmesi sonucu yaşamaya başlamıştır. Bayraktar 1.70 boyundadır. Esmer tenlidir.

Sosyal medya mecralarına ilk olarak Instgrama üye olup paylaşımlar yapan Furkan Bayraktar, kısa zamanda milyonlarca takipçiye ulaşan bir fenomen haline gelmiştir.

Furkan Bayraktar sosyal medyadaki hızlı yükselişini kendi deyimiyle şu şekilde anlatıyor, ' Kendimi bazen mutsuz hissetsem de güzel insanları güldürerek kendimi mutlu hissediyorum. Ben insanları eğlendirmeyi, mutlu etmeyi amaçlıyorum. Sadece kendim oluyorum ve bu yüzden insanlar beni seviyor, takip ediyorlar.'

Furkan Bayraktar diğer sosyal medya fenomenlerinden ayıran en önemli özelliği ise paylaştığı içeriklerin etkileşim oranlarının standartların çok çok üzerinde olması. Birçok fenomenin yüz binlerce takipçisi yokken dahi Furkan bayraktarın bazı paylaşımları binlerce yorum alıyor. Buda bayraktarın takipçilerinin kendisine olan ilgisini gösteriyor.

Kaynak: Bültenler