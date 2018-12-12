12 Aralık 2018 Çarşamba 14:53



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:53

Trabzon Üniversitesi logosunu yarışmayla belirleyecek.Üniversiteden yapılan açıklamada, misyon ve vizyonunu ön plana çıkararak üniversiteyi temsil edecek özgün logonun belirlenmesi için ulusal ve uluslararası tasarımcıların katılımına açık bir tasarım yarışması düzenleneceği bildirildi.Yarışmada, şu ifadelere yer verildi:"Birinci olarak seçilecek eser sahibine 10 bin lira, ikinci olan eser sahibine 3 bin lira ve üçüncü olan eser sahibine ise 2 bin liralık ödül verilecek. 22 Ocak saat 16: 00'ya kadar logo tasarım yarışmasına katılmak isteyen tasarımcılar detaylı bilgi için Trabzon Üniversitesi'nin internet sayfası olan www.trabzon.edu.tr adresini ziyaret edebilirler."