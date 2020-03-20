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Trabzon Üniversitesi'nde koronavirüs tedbirleri

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önleyici tedbir ve bilgilendirme çalışmalarını büyük hassasiyetle sürdürdüklerini bildirdi.

20.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:15
Trabzon Üniversitesi'nde koronavirüs tedbirleri
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önleyici tedbir ve bilgilendirme çalışmalarını büyük hassasiyetle sürdürdüklerini bildirdi.
Aşıkkutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve YÖK başta olmak üzere devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, bu çerçevede süreçle ilgili yapılan çalışmaları ve alınan kararları öğrenciler, personel ve halkla web sayfası ve kurumsal sosyal medya hesaplarından hızlı ve etkin bir biçimde paylaştıklarını belirtti.
Milletin tarih boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma içinde her türlü zorluğun ve sıkıntılı durumların üstesinden gelmeyi başardığının altını çizen Aşıkkutlu, "Paniğe kapılmadan, yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alarak, tavsiye edilen kişisel, çevresel, sosyal temizlik ve hijyen kurallarını da ihmal etmeden inşallah bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.
Öte yandan, akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik "Koronavirüs Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildiği, "Koronavirüs Salgın Danışma Komisyonu (KOVKOM)" kurulduğu, sürecin yerinde ve etkin takip edilmesi için de birimlerde alt komisyonlar oluşturulduğu kaydedildi.
Salgına karşı üniversite tarafından alınan kararlar ve önleyici tedbirlerin öğrenciler ile akademik ve idari personele hızlı, etkin ve doğru iletişim yöntemleri ile aktarılmasına imkan sağlamak amacıyla KOVKOM tarafından üniversitenin web sayfasında "Covid-19" ara yüzü oluşturularak salgın hakkında bilgilendirici video ve zenginleştirilmiş görsel içeriklerle desteklendiği belirtildi.
Tüm akademik ve idari birimlerin girişlerine dezenfektan ürünler yerleştirildiği, ayrıca idari personele dezenfekte edici ürün dağıtıldığı aktarıldı.
Üniversitenin tüm yerleşkelerine ait binalar, derslikler, laboratuvarlar, yemekhane ve kafeteryalar ile spor, konferans, kütüphane ve okuma salonları başta olmak üzere akademik ve idari personelin kullandığı ortak iç ve dış kullanım alanlarının dezenfekte edildiği, bu çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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