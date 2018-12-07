Trabzon Üniversitesi Öğrencisi Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yaptığı İddiasıyla...

Trabzon
Üniversitesi (TÜ) İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören bir öğrenci sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TÜ'de öğrenim gören Berivan B. adlı öğrencinin, twitter üzerinden, terör örgütleri DHKP-C ve TİKKO yanlısı paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatıyla, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek öğrenciyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen Berivan B., savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bahçecik
'te bulunan Trabzon E Tipi Kapaşı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
İnternet üzerinden terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla tutuklanan öğrencinin arkadaşları ise Trabzon Adliyesi'nde duruma tepki göstermek istedi. Karara karşı çıkan öğrencinin arkadaşları, karar sonrası adliye içinde arbede yaşanmasına neden oldu. Öğrencileri adliye polisi engelleyerek olayın büyümesini engelledi.
Öte yandan, Berivan B.'nin 2016 yılında Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
'nin düzenlediği yarışmada ödül aldığı, düzenlenen ödül töreninde de kürsüyü işgal ederek konuşma yaptığı gerekçesiyle olayların yaşanmasına neden olduğu bilgisine ulaşıldı. - TRABZON
Trabzon
07 Aralık 2018 Cuma 17:07