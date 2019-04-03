Trabzon Üniversitesi Uzem'den Ttso'ya Ziyaret

Kaynak: AA

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) yetkilileriyle görüştü.Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Karal, Trabzon Üniversitesi UZEM Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ali Kürşat Erümit, Müdür Yardımcıları Doktor Öğretim Üyesi Alper Şimşek ve Doktor Öğretim Üyesi Temel Kösa, TTSO'yu ziyaret etti.Heyet üyeleri, Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerine, Trabzon Üniversitesi UZEM'in faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilebilecek eğitim programları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Hacısalihoğlu, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere personel eğitiminin birçok firmanın ihtiyacı olduğuna işaret ederek, işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.