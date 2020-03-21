Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak
Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.
21.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:08
Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 23 Mart itibarıyla üniversite bünyesinde yer alan tüm derslerin geçici süreyle uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin Uzaktan Eğitim Platformu'na, üniversitenin "trabzon.edu.tr" adresinden "Online Ders Platformu" bölümünden ulaşabilecekleri kaydedildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 23 Mart itibarıyla üniversite bünyesinde yer alan tüm derslerin geçici süreyle uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin Uzaktan Eğitim Platformu'na, üniversitenin "trabzon.edu.tr" adresinden "Online Ders Platformu" bölümünden ulaşabilecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA