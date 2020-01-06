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Trabzon uzungöl'de kaçak yapı sahipleri kendi imkanlarıyla yıkıma başladı

Uzungöl'de kaçak yapı sahipleri kendi imkanlarıyla yıkıma başladıTrabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor.

06.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:04
'de kaçak yapı sahipleri kendi imkanlarıyla yıkıma başladı
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor. Uzungöl'de bazı yapı sahipleri, binalarının üst katlarında kendi imkanlarıyla kat eksiltme çalışması başlattı. Bölgede toplamda 95 kaçak yapı yıkılacak, 17 yapı da tıraşlanacak.
Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için 23 Aralık 2019'da harekete geçerek kaçak yapıların yıkımına başladı.
YIKIMLAR SÜRÜYOR
Hava muhalefeti nedeniyle ekiplerin ara verdiği yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri eşliğinde yıkım çalışmalarını sürdürdü.
'TIRAŞLAMA' ÇALIŞMASI BAŞLATTILAR
Bölgede 'tıraşlama' (kat eksiltme) kararı alınan 17 yapı sahiplerinden bazıları ise, binalarında geri kalan dairelere yıkım ekipleri zarar vereceği endişesiyle, kendi imkanlarıyla boşalttıkları yapılarının üst katlarında yıkım çalışması başlattı.
'KENDİMİZ YIKMAYA BAŞLADIK'
Evlerinde kendi imkanlarıyla kat eksiltme çalışması başlattıklarını anlatan Naile Çiçek, 'Evlerimizi boşalttık. Kendimiz yıkmaya başladık. Çünkü yıkım ekibi geldiği zaman malımızı mülkümüzü düşünmüyor. Her şeyi yıkıyorlar. Biz o yüzden yıkım ekibine bırakmadık işi. Kendi imkanlarımızla tuttuğumuz işçilerle birlikte evlerimizi yıkıyoruz. Bizim evimizde zaten kat eksiltme işlemi yapılıyor. Buraları borçlarla yapmıştık, her tuğlasında her karesinde emeğimiz var. Şimdi kendi ellerimizle yıkmak çok zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Kış ayı geldi. Havalar soğuk. Herkes perişan oldu. Zamanında burada imar olsaydı bu şekilde olmazdı. Biz kendi arsamızın üzerinde yer alan eski, yaşamaya müsait olmayan evlerimizin yerine yaptık bu evi. Bari kalan evleri bıraksınlar. Kış geldi, soğuk, bu kadar kişinin vebali nasıl ödenecekö dedi.
'KENDİ ELLERİMİZLE YIKIYORUZ'
Yapı sahiplerinden Fatma Çiçek de Evlerimizi boşalttık. Bütün mobilyalarımızı oraya buraya tıkadık. Evimizi yıkmaya hazırlandık. Kendi ellerimizle yıkıyoruz evlerimizi. Yıkım ekipleri geldiği zaman evlerimizi paldır küldür yıkıyorlar. İçindeki mobilyalarımızı önemsemiyorlar. Bizim binamızda kat eksiltmesi yapılacak. Gelen ekip diğer katlara da zarar vermesin diye kendimiz adam tuttuk, evlerimizi yıkıyoruz. Yapılacak bir şey yok diye konuştu.
Toplamda 95 kaçak yapının yıkılacağı bölgede yıkımların yakın sürede tamamlanacağı öğrenildi.
Trabzon uzungöl'de kaçak yapı sahipleri kendi imkanlarıyla yıkıma başladı

Uzungöl, Güncel

Kaynak: DHA


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