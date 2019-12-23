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Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı

Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına başlandı.

23.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:42
'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)
'un ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de traşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için dün gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.
Gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda jandarma ekibinin geniş güvenlik önlemleri altında sabahın ilk ışıklarıyka ekipler hareke geçti. Ekipler, belirlenen kaçak yapıları, iş makineleri eşliğinde yıkmaya başladı.
Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı

Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel

Kaynak: DHA


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