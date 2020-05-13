TRABZON Vakfıkebir'de hastane önünde bando konseri

Vakfıkebir'de hastane önünde bando konseriTRABZON'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları için konser veren bando takımı ilgiyle izlendi.

13.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:01
Vakfıkebir'de hastane önünde bando konseri
TRABZON'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları için konser veren bando takımı ilgiyle izlendi.
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve Vakfıkebir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Kant, dünkü 'Hemşireler Günü'nü kutlamak ve sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla özel bir program hazırladı. Programda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando takımı hastane bahçesinde konser verdi. Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Vakfıkebir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Kant, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yahya Sağıroğlu, Sağlık Bakımı Hizmetleri Müdürü Nilgün İskenderoğlu'nun da izlediği konserde bando takımına sağlık çalışanları ve hastalar da alkışla tempo tutarak eşlik etti. Başhekim Dr. Aydın Kant'ın da hemşirelerle birlikte şarkılar söylediği konser ilgiyle dinlendi. TRABZON Vakfıkebir’de hastane önünde bando konseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Vakfıkebir, Trabzon, Güncel, Haber

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