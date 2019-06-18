18.06.2019 16:56
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Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! Araklı'daki sel ile ilgili açıklama yapan Trabzon Valiliği, "Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Trabzon Valiliği bugün Araklı ilçesinde bir vatandaşın ölümü, 3 vatandaşın da kayıp olduğu sel afeti sonrasında bir açıklama yaptı. Açıklamada, " Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı, 1 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, kendisinden haber alınamayanlara ulaşma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: AA
Trabzon Valiliği, Araklı, 3. Sayfa, Güncel

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