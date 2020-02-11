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Trabzon Valiliği çığ uyarısını yineledi

Trabzon'da geçtiğimiz haftasonu etkili olan kar yağışı sonrasında geçtiğimiz günlerde çığ uyarısında bulunan Trabzon Valiliği bu akşam Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde yaşanan çığın ardından çığ uyarısını yeniledi.

11.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:25Trabzon Valiliği çığ uyarısını yineledi
'da geçtiğimiz haftasonu etkili olan kar yağışı sonrasında geçtiğimiz günlerde çığ uyarısında bulunan Trabzon Valiliği bu akşam Trabzon- karayolu Zigana Dağı mevkiinde yaşanan çığın ardından çığ uyarısını yeniledi.

Valilik'ten yapılan son açıklamada "Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı alan bölgemizde; meteorolojik tahminlere göre bu akşamdan itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak yağmur; 500-600 m üzeri yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Sağanak yağışlarla birlikte kar erimelerinin oluşturabileceği çığ ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" denildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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