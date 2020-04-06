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Trabzon Valiliği koronavirüsle ilgili alınan tedbirler ve sunulan hizmetlerin rakamlarını açıkladı

Trabzon Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kentte alınan tedbirler ve sunulan hizmetlerin istatistiklerini açıkladı.

06.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:04
Trabzon Valiliği koronavirüsle ilgili alınan tedbirler ve sunulan hizmetlerin rakamlarını açıkladı
Trabzon Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kentte alınan tedbirler ve sunulan hizmetlerin istatistiklerini açıkladı.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan itibarıyla 14 günlük ev izolasyonunu 5 bin 307 kişinin tamamladığı, 1398 kişinin ise izolasyonu sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 2 bin 613 personeli ile 2 bin 257 kişinin evine maaşını götürdüğü, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 17 bin 625 kişinin ise taleplerini karşılandığı vurgulandı.
Öte yandan, koronavirs tedbirleri gereğince 198 kişiye ceza uygulandığı, kentin 4 ayrı giriş ve çıkış noktasında 12 bin 414 kişi ve 8 bin 137 aracın kontrol edildiği ifade edildi.
Ayrıca, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 8 bin 421 kişiye nakdi yardım ulaştırıldığı, 461 otobüs ve 1853 uçak yolcusuna seyahat izin belgesi verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon Valiliği, Trabzon, Güncel
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