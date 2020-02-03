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Trabzon Valiliği, "Fenerbahçe otobüsüne silah çekildi" iddiasını yalanladı: Görüntüdeki silah değil telefon

Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ardından sarı-lacivertli takımın otobüsünün hava alanına gidişi sırasında silah gösterilerek taciz edildiği iddialarını yalanladı.

03.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:54

Cumartesi günü oynanan Süper Lig mücadelesinde Trabzon , evinde 'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın otobüsle Trabzon Havalimanı'na doğru gittiği sırada Trabzonspor taraftarları tarafından silah gösterilerek taciz edildiği iddia edilmişti. Trabzon Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otobüs içinden çekilen söz konusu görüntülerdeki cismin silah değil, cep telefonu olduğu belirtildi.

Trabzon Valiliği'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"İlimizde, 01.02.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havaalanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddia edilmiştir.

"KESİNLİKLE SİLAH OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Söz konusu iddia ile ilgili olarak yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür. Emniyette ifadesi alınan F.A.'nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek olan bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının 'centilmenlik ruhuna' uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır."

Trabzon Valiliği,

Trabzon Valiliği, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (8)
TRABZONGULDAK:bu kadar şikeçi vede yalancı vede provokasyoncu vede ağlak bi takım dünyada yoktur
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GFB:Telefon veya hıyar olsa ne olur. . Hamsi kafalılar takım otobüsüne o kadar yakın olmamalı. . Hükümet vali berat tff mhk hepinizi ÜST ÜSTE koyup sezon sonu şampiyon olacağız!!
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THE FLAWLESS:fxbahçe bedavadan 3 puan istiyor .
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BEN AMERİKADAYKEN:90dk sahada fenerli futbolcuları kayıran hakem ve fenerasyon fenerliler tarafından hedef tahtasına kondu traji komik bir hal.
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ACIDI MI:Felaket tellaları ''Korona virüsü gibisiniz'' maç bitmiş teraneleriniz bitmedi. Hadi ordan
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1907:hani güvenlik hani emniyet size laf çok ama o golü vermeyen hakeme ve o golleri kaçıranlara kızarım çatlayın patlayın tek büyük FENERBAHÇE
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EVERET:o şehirde FENERBAHÇE otobüsünü kurşunlayan öldürmeye teşebbüs eden katiler hala bulunamadı bunlar insanlıktan nasibini almamış o yaratıklar Trabzonu kirletiyorlar
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SERKAN FENERBAHCE:SAKIZ KUTUSU OLABİLİR NEDE OLSA KONU FENERBAHCE OLUNCA MERMİ TAŞ OLUYOR
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