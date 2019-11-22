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Trabzon Valiliğinden "Ağaçbaşı Turbalığı'nın kül olduğu" iddiasına açıklama

Trabzon Valiliği, Köprübaşı ilçesinde "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Ağaçbaşı Turbalığı'nda çıkan yangına ilgili basındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

22.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:56Trabzon Valiliğinden
Trabzon Valiliği, ilçesinde "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Ağaçbaşı Turbalığı'nda çıkan yangına ilgili basındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Harmantepe ve Seslikaya mevkilerinde bulunan 621 bin 254 metrekarelik alanın, 25 Haziran'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiği anımsatıldı.
Ayrıca bölgede bulunan 5 milyon 564 bin 76 metrekarelik alanın "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Belirtilen bölgelerde 10 Kasım 2019 tarihinde akşam saatlerinde bitki örtüsü yangını çıkması üzerine yangına itfaiye araçları ve belediye imkanları ile müdahale edilerek kısa sürede söndürülmüştür. İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan incelemede turbalık alanın sadece küçük bir kısmında ve etrafındaki çayırlık alanlarda kuruyan otların uç kısımlarının yandığı, yangının dip kısımlara sirayet etmediği ve turbalığa herhangi bir zarar vermediği tespit edilmiştir.
Basında yer alan '10 bin yıllık hazine kül oldu' şeklindeki gerçeği yansıtmamaktadır."
Açıklamada, Köprübaşı Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığınca, bitki örtüsü yangınlarının kimler tarafından çıkarıldığının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Trabzon Valiliği, Köprübaşı, Güncel

Kaynak: AA

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