Trabzon Valiliğinden seyahat karantinası
Trabzon'da korona virüs tedbirleri kapsamında il dışından gelecek kişiler 14 gün ikametgahlarında karantinada tutulacak.
03.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:10
Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda şehrimize her ne şekilde olursa olsun (karayolu, deniz yolu, hava yolu) giriş yapacak kişiler 14 gün süre ile ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Ayrıca il dışından gelecek kişilere uygulanacak tedbirler konulu kararımız, ekonomik faaliyet amacıyla kullanılan ticari araçları, işçi servisleri ve iş dolayısıyla (kamu-özel) günübirlik çevre illere seyahat etmek zorunda kalanları kapsamamaktadır. Ancak bunlar dışında kalan özel araçlar dahil tüm araçlarla seyahat edenler için geçerlidir" denildi. - TRABZON
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Kaynak: İHA
Etiketler: Trabzon Valiliği, Trabzon, Güncel