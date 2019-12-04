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Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:50Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın
Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ustaoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğraflarına oy veren Ustaoğlu, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay", Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını seçti.
AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Ustaoğlu, "Her bir fotoğraf çok anlamlı. Çok güzel mesajlar veren fotoğraflar çekilmiş." dedi.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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