Trabzon Valisi Ustaoğlu, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, şehirde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu.
Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Vali Ustaoğlu, yaklaşık bir ay önce göreve başladığı Trabzon'daki izlenimlerini aktardı.
Bölgede sürdürülen terör operasyonlarına değinen Vali Ustaoğlu, kentin huzur ve güvenlikte en iyi dönemi yaşadığını belirterek, "Evet terör örgütü bu bölgeyle alakalı zaman zaman stratejik planlarıyla kendine yer bulmaya çalışıyor. Hatırlarsınız ilk görev yaptığım Rize
'de de bildiğim kadarıyla kendini varlığını hissettirme adına eylem olmuştu. Ama bu bölge bu noktada duyarlılığıyla Allah'a şükürler olsun bunlara burada mekan oluşturabilecek bir ortamı hiçbir zaman vermedi." ifadelerini kullandı.
Vali Ustaoğlu, terör örgütlerinin son çırpınışlarını yaşadığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Özellikle bu yıl bölge açısından terörle mücadelede çok anlamlı bir yıl oldu. Birçoğu arananlar listesindeydi, hepsi burada öldürüldü. Bu anlamda turizm kırılgan bir sektör. Özellikle turizmde en önemli şeyler huzur ve güven. İlimizin huzur ve güveni noktasında tesis edeceğimiz iklimin sürdürebilirliği açısından ne gerekiyorsa yapacağız. Turizm sektörümüzünde bu noktada en ufak bir şüphesi olmasın. Tüm illerimizde çok güçlü bir ekimiz var. Allah razı olsun sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu
'nun nasıl kararlı olduğunu biliyorsunuz, kamuoyu da takip ediyor. Bizde onun talimatları doğrultusunda ilimizde şu anda tüm ekiplerimiz ve kolluk gücümüzün her kademesindeki arkadaşlarımızla bu şehrin huzur ve güvenliğini sabote etmeye yönelik her türlü eyleme karşı tedbirlerimizi aldık."
Vali Ustaoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Huzur,Trabzon
06 Aralık 2018 Perşembe 15:08