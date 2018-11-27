Trabzon Valisi Ustaoğlu, Muhtarlarla Buluştu

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Ortahisar
Kaymakamlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Vali Ustaoğlu, muhtarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Ustaoğlu, Trabzon'a atandıktan sonra ilk defa muhtarlarla bir araya geldiğini dile getirerek, "Meslek hayatımız gereği mesaimizin büyük bir kısmı muhtarlarımızla geçiyor. Sizler bizim kader birliği yaptığımız, acıları paylaştığımız, sevinçlere ortak olduğumuz ailelerimizin bireyleri gibisiniz." ifadelerini kullandı.
Muhtarların devletle millet arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Ustaoğlu, "Muhtarlarımız devletimizin işiten kulağı, gören gözüdür. Devletimizin şefkatli eli yurdumuzun en ücra köşesine muhtarlarımız sayesinde uzanmaktadır. Vatandaşımızın derdi ve sıkıntısıyla hemhal olup onların problemlerini ilgili yerlere iletiyorsunuz. Bu manada çok kutsal bir görev icra ediyorsunuz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından toplantıda muhtarlara mahallelerindeki sorunların yazılı olarak iletilmesi yönünde talep formu dağıtıldı.
Vali Ustaoğlu, alınan bu taleplerin mutlaka değerlendirileceğini ve ilgili kurumlara iletilerek takibinin yapılacağını kaydetti. Türkiye
Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk de toplantıda muhtarlarla bir arada olan Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ve toplantıyı organize eden Ortahisar Kaymakamlığına teşekkür etti.
Toplantıya, Ortahisar Kaymakamı Tolgan Toğan, Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı.
Ortahisar,Trabzon