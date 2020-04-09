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Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 10 Nisan Polis Günü mesajı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,10 Nisan Polis Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:56
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 10 Nisan Polis Günü mesajı
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,10 Nisan Polis Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, Türk polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladığını belirtti.
Türk polis teşkilatının, nitelik ve nicelik olarak kalitesi günden güne artan personeli, çağın gereklerine uygun araç, gereç ve teçhizatıyla dünyanın sayılı kolluk teşkilatlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınır ötesinde başta hain terör örgütleri olmak üzere organize suç oluşumlarına, kaçakçılara ve diğer suç unsurlarına karşı kararlı ve amansız bir mücadele yürüten kahraman polislerimiz, ülkemizi etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde de üzerilerine düşen görevleri layığıyla yerine getirmektedir. Bu duygularla meşakkatli mesleğin ve onurlu üniformanın temsilcisi tüm emniyet teşkilatı mensuplarımızın 175. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, şehit polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize ve polis ailelerine, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Polis, Güncel
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