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Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Berat Kandili mesajı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:02
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Berat Kandili mesajı
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
İçinde bulunulan bu zor dönemde, Allah'a, onun bağışlamasına, koronavirüs gibi musibetlerden tüm insanlığı kurtarmasına ne kadar muhtaç olunduğuna işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Biz aciz kulların dünyada huzura, ahirette kurtuluşa ermek için vesile bildiği Berat Kandili gibi özel geceler ve yaklaşmakta olan ramazan ayı inşallah niyazlarımızın karşılık bulmasına da sebep olacaktır. Duamız odur ki başta ilk mabedimiz, kıblemiz, Kabe-i Muazzama'daki alışılmamış tenhalık, camilerimizde cemaatle vakit ve cuma namazlarını kılamamanın hüznü ile ibadethanelerimizi doldurup bu anlamlı geceleri birlikte idrak edememenin burukluğu inşallah kısa sürede sona ersin, tüm insanlık tez zamanda huzura ve esenliğe ulaşsın. Cenab-ı Allah, hepimizi her türlü musibetten, doğal afetlerden ve belalardan muhafaza etsin. Bu vesileyle Tüm İslam aleminin ve Trabzonlu hemşehrilerimin Berat Kandilini tebrik ediyor, bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Trabzon, Güncel
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