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Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:54
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın huzuruna yükseltildiği gün olan Miraç Kandili'nin nefisleri terbiye ve hayatı muhasebe etmek, dargınlıkları gidermek ve barışı yaymak anlamında önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Milletin manevi dünyasının şekillenmesinde müstesna bir yere sahip olan kandillerin akrabalık, komşuluk, dostluk ve dayanışma gibi duyguları arttırdığını, ruh dünyasına da anlam ve zenginlik kattığını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Ramazana daha da arınmış şekilde ulaşmamıza vesile olarak görebileceğimiz Miraç Kandili'nin birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi de pekiştirmesini yüce Mevladan niyaz ediyorum. Bu duygularla, neredeyse tüm dünyanın maruz kaldığı koronavirüs salgınını ülke olarak en az kayıpla atlatabilmemiz, bu mübarek gün ve geceleri de inşallah en kısa zamanda yeniden doldurduğumuz camilerimizde idrak edebilmemiz için tüm vatandaşlarımızdan, devletimizin yaptığı uyarılara ve aldığı tedbirlere harfiyen uymalarını bir kez daha istirham ediyor, Miraç Kandili'mizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler : Miraç Kandili, Hz.Muhammed, Trabzon, Güncel

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