Haberler » Spor » Trabzon-Van kardeşliği - Spor

Trabzon-Van kardeşliği

Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'ten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Av.Ahmet Metin Genç'e Van Spor FK forması hediye edildi.

14.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:32Trabzon-Van kardeşliği
FK Başkanı Servet Yenitürk'ten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte Belediye Başkanı Av.Ahmet Metin Genç'e Van Spor FK forması hediye edildi.

Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk, Van Spora FK'ye destek ve ilgilerinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Av.Ahmet Metin Genç'e teşekkür ederek kardeş şehirler proje koordinatörü Ahmet Külekçi aracılığıyla 65 sırt numaralı Van Spor FK forması gönderdi. Külekci, Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'ün gönderdiği 65 sırt numaralı ve isimlerinin yazılı olduğu formaların ilkini beraberinde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na takdim ettikten sonra, diğer formayı ise Ortahisar Belediye Başkanı Genç'e takdim etti. Her iki başkan da Başkan Yenitürk'e ince düşüncesinden dolayı teşekkür ettiler.

Formaları her iki başkana teslim eden Külekci, "Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile Van ziyaretimizde Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'ü ziyaret edip Trabzon halkının selamını ilettik. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin ardından tesislerden ayrıldık. Başkan Yenitürk, ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti ve Trabzon-Van kardeşliği pekiştirmek için her iki başkanımıza isimlerinin yazılı olduğu 65 sırt numaraları formaları gönderdi. Formaların takdimini ise ben yaptığım için mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - VAN

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Van, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:34  19 yıl sonra desteksiz yürüyen Furkan, mutluluğunu güreş hakemliğiyle taçlandırdı - Spor
11:33  Göztepe'de forvet hareketliliği - Spor
11:31  Antalyaspor taktik çalıştı - Spor
11:30  Beşiktaş, Zenit'ten Robert Mak'ı gündemine aldı - Spor
11:30  Altınordulu futbolcu Oğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek - Spor
11:23  Belediye başkanının Filenin Sultanları'na yaptığı yorum tepki çekti: Kendilerini teşhir ediyorlar - Spor
09:43  FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor - Spor
09:34  Fenerbahçe, Papiss Cisse için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç'i önerecek - Spor
09:19  Göztepe, Adebayor ile prensipte anlaştı - Spor
14.01.2020 11:44:45