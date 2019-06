Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin akşam yemeği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ak koyun ile kara koyun belli olmuş, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı şahsın gerçek yüzü, karakteri ortaya çıkmıştır. İnşallah 23 Haziran'da milletimiz engin basiretiyle oyunu kullanacak, İstanbul Binali Yıldırım kardeşim gibi ömrünü ülkeye ve millete hizmete adamış, Fatih'in emanetine sahip çıkacak bir belediye başkanı tarafından yönetilmeye devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Eski Büyükdere İskelesi'nde düzenlenen Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, 31 Mart tarihinden bugüne kadar yaşananların kimin gündeminin İstanbul'a hizmet olduğunu, kimin de farklı hesaplar içerisinde bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Erdoğan, "Ak koyun ile kara koyun belli olmuş, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı şahsın gerçek yüzü, karakteri ortaya çıkmıştır. İnşallah 23 Haziran'da milletimiz engin basiretiyle oyunu kullanacak, İstanbul Binali Yıldırım kardeşim gibi ömrünü ülkeye ve millete hizmete adamış, Fatih'in emanetine sahip çıkacak bir belediye başkanı tarafından yönetilmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bunun için önlerinde sadece dört günün kaldığını, herkesin bu son günleri çok iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu dört günde her birinizin ulaşabildiği kadar çok insana ulaşıp, 23 Haziran'ın ehemmiyetini izah edeceğine inanıyorum. Burada bir gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor. Bu nefret siyasetinin Karadenizli kardeşlerimizin kafasını bulandırmasına asla izin vermeyeceğiz. Ben Rizeliyim ve bu ülkenin Cumhurbaşkanıyım. Öbür tarafta benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu, İçişleri Bakanım, Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu, Ulaştırma Bakanım o da Trabzonlu. Grup başkan vekilim o da Trabzonlu. Eğer memleket meselesiyse bu al sana 4-5 tane Trabzonlu, bir de Rizeli. Ölçü bu mu olacak? Ölçü işi bilmek, ülkeyi yönetmek olacak. Eğer biz işi bilene vermezsek bunun bedelini, faturasını çok ağır öderiz."

"Bunlar bu işlerden anlamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fitne oyunlarıyla ilk kez karşılaşmadıklarını, 1994'ten beri bu tarz operasyonları pek çok kez görüp, yaşadıklarını vurgulayarak, "CHP'nin başı ne zaman sıkışsa kutuplaştırma, kardeşi kardeşe kırdırma siyaseti devreye girmiştir. 1950'den beri CHP kaybettiği iktidarı geri almak için hep benzer politikalara başvurmuştur. Kendi çıkarlarını korumanın dışında CHP'nin hiçbir değeri, hiçbir kutsalı olmadığı anlaşılıyor." diye konuştu.

Kendilerinin 40 yılı aşan siyasi hayatları boyunca siyaseti sadece millet ve memleket için yaptıklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Efendi olmadık, hizmetkar olduk. Hakkın ve halkın rızasının üzerinde daha büyük bir paye tanımadık. Bu süre içerisinde Karadenizli uşaklarla aramıza hiç kimsenin girmesine de müsaade etmedik ve müsaade de etmeyeceğiz. Sizler zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı gayet iyi biliyorsunuz. Aslen Rizeliyim ama doğma, büyüme Kasımpaşalıyım. Bizler birbirimizi gayet iyi tanıyoruz ve İstanbul'un hizmetkarı oldum, bundan da iftihar duydum. Ülkemin hizmetkarı oldum, bundan iftihar duydum. Ülkemin bir ucundan bir ucuna elimizin değmediği yer elhamdülillah kalmadı. Samimiyetle, millete hizmet dışında hiçbir gayemizin olmadığının en yakın şahidi ülkeyi dolaşanlar gayet iyi bilir. İşte Binali Yıldırım kardeşimizle beraber biz, 6 bin kilometreden aldığımız bütün şu karayollarını 23 bin kilometreye çıkardık. Türkiye'de hızlı tren mi vardı Allah aşkına? Şu anda Türkiye'de bir hızlı tren var ve bu hızlı treni neyle yaptık? Binali Yıldırım kardeşimizin ulaştırma bakanlığıyla yaptık. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Bunlar bu işlerden anlamaz. 5 koyun verin inanın kaybeder gelirler. Bu iş farklı bir şey."

"Bu bir aşk, sevda işidir"

Erdoğan, 81 milyonun her bir ferdini nasıl sevdiklerinin, Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Roman, Boşnak, Arnavut demeden milletin hepsini nasıl bağırlarına bastıklarının yine en iyi millet tarafından bilindiğini belirterek, Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" sözünü hatırlattı.

İstanbul için, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Artvin için, hepsinden önemlisi 81 ilin tamamında yaptıklarının ortada olduğuna işaret eden Erdoğan, Samsun'dan Sarp'a kadar bütün bu yolları yapanın kendileri olduğunu, Ordu-Giresun Havalimanı'nın deniz üzerinde dünyada ikinci olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi Rize-Artvin Havalimanı'nı yaptıklarını, onun da iki yıl içerisinde biteceğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim işimiz bu. 25-26 havalimanından aldık, şu anda 56 havalimanı var Türkiye'de. Buralara geldik. Bunlar durup dururken olmadı. Bu bir aşk işidir, sevda işidir. İnşallah 23 Haziran'dan sonra da sizler için hiçbir ayrım yapmadan tüm İstanbul için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bunun için sizlerden belediye başkan adayımız Binali Yıldırım'a çok güçlü bir destek bekliyorum. Dostluğunuz ve dayanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum. Bu akşam bizleri bir araya getiren kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden programda, Erdoğan, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

(Bitti)

Kaynak: AA