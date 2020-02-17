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Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

Trabzonspor, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 298 hafta sonra liderlik koltuğuna otururken Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde, şampiyonluk söylemleri iyice arttı.

17.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:36Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri
Trabzonspor, Süper Lig'de Demir Grup 'u 2-1 yenerek 298 hafta sonra liderlik koltuğuna otururken Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde, şampiyonluk söylemleri iyice arttı.
'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirttiler.
Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk yürüyüşü", Karadeniz Gazetesi, "Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev. Bayrakları açın, şampiyonluk yakın" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına duyurdu.
Kuzey Ekspres Gazetesi "Bu sene o sene olacak. İşte zirvenin yeni sahibi", Karadeniz Son Nokta Gazetesi, "Ağlata Ağlata yürüyoruz, mutlu sona", Taka Gazetesi de "Mekanın sahibi geri döndü" başlığını attı.

Sivasspor, Karadeniz, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

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