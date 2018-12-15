Trabzon Yıkımı Yapılan Bina İş Makinesinin Üzerine Çöktü

Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
TRABZON'un Çaykara
ilçesinde yıkım çalışması yapılan bina iş makinasının üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çaykara ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına başlanan bir bina, yıkım çalışmasını gerçekleştiren iş makinasının üzerine çöktü. Kazada iş makinası kullanılamaz hale gellirken operatör olaydan yara almadan kurtuldu.
Kaza anı, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntulendi.
Çaykara
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:47