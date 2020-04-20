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TRABZON Yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası

Yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezasıTRABZON'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında meşale yakıp, kolbastı oynayan gruptaki 9 kişiye, kabahatler kanununca 492'şer TL para cezası uygulandı.

20.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:45
Yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası
TRABZON'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında meşale yakıp, kolbastı oynayan gruptaki 9 kişiye, kabahatler kanununca 492'şer TL para cezası uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, Trabzon 'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde geçen hafta gençlerden oluşan yaklaşık 10 kişilik grup, sokak ortasında meşale yaktı. Bir otomobilin bagajına yerleştirdikleri ses sistemi ile yüksek sesle müzik açan grup, kolbastı oynayıp, Trabzonspor Marşı'nı söyledi. Yaklaşık bir saat süren eğlenceye çevre sakinleri de balkonlardan ve camlardan 'bravo' diye bağırarak destek verdi.
KOLBASTI OYNAYAN 9 KİŞİYE CEZA
Grubun, kolbastı görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüler üzerinden yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesinden 492'şer TL para cezası uygulandı. TRABZON Yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Trabzon, Güncel
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