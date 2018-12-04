Trabzon Zırhlı Araçta 8 Arkadaşı Şehit Olan Yaralı Uzman Çavuştan İyi Haber

04 Aralık 2018 Salı 11:08



04 Aralık 2018 Salı 11:08

Batman'da, 4 Ekim'de, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu olayın tek yaralı kurtulanı Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz (27), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA) taburcu edilerek memleketi Trabzon'a geldi. 2 ay sonra koltuk değneklerinin yardımıyla ayağa kalkmayı başaran Akyüz'ün ilk isteği birliğine geri dönmek oldu.Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 Ekim tarihinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 1'i astsubay, 7'si uzman çavuş, 8 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı. Patlamanın ağır yaralı tek kurtulanı Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastaneden taburcu edilen ve memleketi Trabzon'un Maçka ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki evinde dönen Akyüz'ün tedavi süreci devam ediyor. Olaydan 2 ay sonra koltuk değneklerinin yardımıyla ayağa kalkmayı başaran Akyüz'ün ilk isteği birliğine geri dönmek oldu.'ARACIN DIŞINA SAVRULDUK'Yaşadığı olayı anlatan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz, 4 Ekim sabahı 9 kişilik ekip olarak askeri araçla yola çıktıklarını belirterek içerisinde bulundukları zırhlı aracın patlama ile savrulduğunu söyledi. Akyüz, Olay anında gözümü açtığımda toprağın içinde yatıyordum. Vücudumun ısındığını hissettim, kafamı çevirdiğimde 10 metre uzaklıkta arabanın yandığını gördüm. O an patlama olduğunu anladım. Uzaklaşmaya çalıştım. Vücudumda kollarım hariç hiçbir yerim hareket etmiyordu. Aracın dışına 5 kişi savrulmuştuk. Olay anında 2 kişi sağ kalmıştık. Arkadan gelen arkadaşlarım oradan bizi çekip kurtardılar. Hastaneye kaldırıldıktan sonra yaralı arkadaşımda şehit oldu. Bana arkadaşlarımın şehit olduğu söylenmedi. 20 gün sonra 8 arkadaşımın şehit olduğunu öğrendim. Rabbim mekanlarını cennet eylesinö dedi.'TİMİMDE GÖREVDE OLMAK İSTİYORUM'Şehit arkadaşlarının ailelerine seslenen Akyüz, Şehitlerimizin aileleri üzülmesinler. Evlatları bu vatana en iyi şekilde hizmetlerini yerine getirdiler. Başları dik olsun, evlatları ölmedi. Çünkü 'şehitler ölmez' bu bir gerçektir. Allah razı olsun kendilerinden bu vatana hayırlı evlatlar yetiştirdiler. Vatani görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiler. Onların bıraktıkları yerden biz devam edeceğiz inşallah. İzin verirseler kaldığımız yerden devam edeceğim. Timimde görevde olmak istiyorum. İnşallah doktorlarımız izin verirse kaldığım yerden devam edeceğimö diye konuştu.Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz'ün babası Ahmet Akyüz de 'Oğlum askere giderken annesine 'ben şehit olmaya gidiyorum. Eğer şehit olursam beni evin bahçesine defnedin' demişti. Annesi bunu bana söylediği zaman çok gurur duydum. Çocuklarımın vatana az bir faydası olması beni gururlandırır ifadelerini kullandı.