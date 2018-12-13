Trabzonlu Gaziler Eğirdir'de

13 Aralık 2018 Perşembe 17:00



13 Aralık 2018 Perşembe 17:00

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi üyeleri, Isparta'nın Eğirdir ilçesini ziyaret etti.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Seyyah Sağıroğlu ile Kıbrıs Gazileri Hüseyin Sakal, Ali Kemal Baytar, Hüseyin Avni Çolak, Zeki Eroğlu, Ahmet Salih Akbulut, Erol Usta Öner ve Fazlı Şahin Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş'ı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilciliğini ziyaret ettiler.Gaziler ilk olarak Kaymakam Abdullah Akdaş'ı ziyaret etti. Gazileri makamında ağırlayan Akdaş, "Memleketimizin her köşesinde, tarih boyunca mücadele, sınır içinde ve sınır dışında devam ediyor. Memleket dışında Afrin'de yapılan mücadele. Kore'den itibaren, Kıbrıs'tan sonra iç güvenlikle alakalı sınır ötesi operasyonlarda bir çok vatan evladı Şehit, bir çok vatan evladı da Gazi oldu. Kıbrıs Gazilerimiz de vatanın birliği bütünlüğü için yavru vatanının geleceği için bu mücadeleye bizzat katıldılar. Şuan ki statü Kıbrıs'ta var ise burada gördüğümüz Gazilerimiz sayesindedir. Biz kendilerini seviyoruz. Sizleri burada görmekten çok mutlu olduk" dedi.Eğirdir Gaziler Derneği'nin de çok aktif bir dernek olduğunu ifade eden Kaymakam Akdaş, "Gaziler Derneğimiz çok aktif. Gazi'nin ne olduğunu, geçmişte yaşanan o mücadelelerin ne olduğunu her fırsatta yeni nesile aktarmaya çalışıyorlar."Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Seyyah Sağıroğlu ve beraberindekiler de Eğirdir'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Akdaş ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Şubesi Başkanı Hüseyin Koçaslan'a teşekkür ettiler. - ISPARTA