Trabzonlu Gençler Mest Etti

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Necdet Demirtaş, Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede ilk olarak, O ses Türkiye yarışmacıları Grup OveO sahne alırken, şarkıları büyük beğeni topladı.

KÜLTÜRÜMÜZÜ AYAKTA TUTUYORUZ

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar, geceye katılan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olmak üzere tüm davetlilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında , "2015 yılında görevi devralarak güzel bir yönetim oluşturduk, Kurmuş olduğumuz bu yönetimin Kocaeli Bölgesinde en aktif yönetim olduğunu düşünüyorum. Gençlik kolları olarak geçen yıl ilk olmak üzere, Gençler buluşuyor etkinliğimizi hayata geçirdik. Desteklerini esirgemeyen firmalar sayesinde çok güzel etkinliğe imza atmıştık. İlk etkinliğimizde olduğu gibi bu etkinliğimizden de elde ettiğimiz geliri ihtiyaç sahibi insanlara ve öğrencilere ulaştıracağız. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğinde bizden sonra gelenlerin devam ettirmesini istiyoruz. Kültürümüzü ayakta tutmak adına gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte bizle destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."dedi

Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Necdet Demirtaş ise yaptığı konuşmada "Gebze Trabzonlular Derneği olarak aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyor. Bu etkinliği düzenleyen gençlik kollarımıza ve etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum. dedi.

SİZLERLE OLMAKTAN MUTLUYUM

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmalarında; Bugün Gebze Trabzonlular Derneğinin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepinizin bildiği üzere Trabzon Köprübaşı doğumluyum. İlk ve ortaokulu Köprübaşında okudum. Liseyi ise Trabzon'da okudum. Köprübaşı ilçesini arazisi dik yamaçta ve verimli olmaması nedeniyle insanlar hayatlarını toprağa bağlı olarak sürdüremiyor. Oradaki insanlar ya okuyacak yada gurbete çıkıp ticaretle uğraşmak durumundalar. Çünkü toprağa dayalı olarak orada geçinmek mümkün değil.

"GEBZE; KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ

İÇİNDE BARINDIRAN BİR İLÇEMİZDİR"

Hangi noktada olursanız olun mutlaka yaptığınız işi sevin. Eğer bir işi severek yapmıyorsanız başarılı olma şansınız olmaz. Gebze bölgemiz Türkiye'nin her yerinden göç alan bir bölge. Gebze; Türkiye ekonomisinin önemli bir merkezi konumundadır. Bugün Kocaeli Türkiye'nin sanayisinin başkenti diyorsak bu burada yaşan insanların verdiği emeklerle mümkündür. Bu noktaya gelemde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Kendi kültürümüzü mutlaka bileceğiz ve koruyacağız. Ancak yaşadığımız yere katkı sunarak bu ilin kültürel güzelliğini daha iyi bir noktaya taşımak zorundayız. Gebze; kültürel zenginlikleri içinde barındıran bir ilçemizdir. Hemşeriler olarak bir araya gelmek önemli ama yeterli değildir. Önemli olan hem kültürü yaşatmak, hem de sıkıntısı ve ihtiyacı olan kişiler varsa onlara da yardımcı olabilmektir." diyen Vali Aksoy etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

DENİZOĞLU VE AYDIN MEST ETTİ

Konuşmaların ardından Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Necdet Demirtaş, ve Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu ve günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.

Vali Hüseyin Aksoy'un konuşmasının ardından sahneye Karadeniz müziğinin yükselen değerleri Buğrahan Denizoğlu ve Serkan Aydın çıktı. Genç sanatçılar söyledikleri birbirinden güzel şarkılar ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.