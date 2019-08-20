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Trabzonlu hacılar yurda döndü

Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren Trabzonlu hacılar, yakınları tarafından karşılandı.

20.08.2019 16:56 Trabzonlu hacılar yurda döndü
Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren Trabzonlu hacılar, yakınları tarafından karşılandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Trabzon'dan kutsal topraklara giden 322 hacı memleketlerine döndü. Trabzon Havalimanı'na gelen hacıların yakınları ile buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı.
Hac ibadetini yerine getiren kafiledeki 15 aylık Amine Hayal Rizelioğlu'nun babası Murat Rizelioğlu, 6 yıldır hacca gidebilmek için beklediklerini söyledi.
Rizelioğlu, kızının şansına hac ibadetini ailesiyle birlikte yerine getirdiğini belirterek, "Mutluluğumuzu burada ne kadar dile getirsek azdır. O duyguyu orada yaşamak gerekiyor. Türk insanı olarak biz hep haccı en sona bırakıyoruz ama yanlış yargı. Bence insanın 30'lu yaşlarında hacca gitmesi gerekiyor. Kızım, kafilemizin ve Trabzonumuzun en küçük hacısı. Çocukla orada uğraşmak gerekiyor ama insan sabrediyor." dedi.
Süleyman Ardıç ise duygularını, "İbadetimizi hakkıyla yerine getirmeye gayret ettik. Mutluyuz, inşallah gitmeyenlere de Allah en kısa zamanda nasip eder." cümleleriyle dile getirdi.
Neriman Yomralı da ilk kez hacca gittiğini anlatarak, "Çok güzel bir duygu. Herkesin bunu yaşamasını isterim." diye konuştu.
Hacca gitmenin çok farklı bir duygu olduğunun altını çizen Yusuf Vehbi Bayraklı ise "9 yıldır hac kurasını bekliyordum ve yedeklerden çıktı. Hac ibadetini yerine getirmek için bekleyenlere Rabbim inşallah en kısa zamanda nasip eder." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Trabzon, Türkiye, Hac, Güncel

Kaynak: AA

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