Trabzonlular Ayasofya'ya klasik mihrap ve camilere asılan hat takımı istiyor

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Ortahisar Ayasofya Camii, Cuma namazında adeta dolup taştı. Müze iken ibadethane olarak açılan camide namaz kılan cemaat, İstanbul ve Bursa İznik Ayasofya'da olduğu gibi klasik mihrap ve minber yapılması, duvarlara İsmi Celal, Nebi levhaları ile 4 büyük halifenin isimlerinin asılmasını istedi.

Gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş, Cuma namazı için Ortahisar Ayasofya Camii'ne akın etti. Caminin iç bölümünde yoğunluk nedeniyle yer kalmayınca, çok sayıda vatandaş Cuma namazını avluda eda etti.

Vatandaşlar, restorasyon çalışmalarını büyük ölçüde beğendiklerini ifade ederken, "İstanbul'a gidemedik ama Trabzon'un Ayasofya'sında namazımızı kıldık. Çok mutluyuz" diye konuştu. Bazı vatandaşlar, İstanbul ve Bursa İznik Ayasofya'da olduğu gibi Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne de klasik mihrap ve minber yapılması, duvarlara Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin 7.5 metre çapında İsmi Celal ve Nebi levhası ile 4 büyük halifenin isimlerinin asılmasını istedi.

Trabzon eski Vakıflar Bölge Müdürü olan İçişleri Bakanı Başdanışmanı Mazhar Yıldırımhan ise "Restorasyon güzel olmuş. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinin bir parçası. Buranın müze olarak hiçbir karşılığı yoktu. Minber ve mihrap tarihi dokuya sahip çıkılarak yapılmış. Mümkün mertebe tarihi dokuya da sahip çıkılmış, saygı gösterilmiş. Yapılabileceğin en güzeli yapılmış. Ayasofya, yurt içinden yurt dışından gelen turistlerle fevkalade güzel bir kucaklaşmanın içine girmiş" ifadelerini kullandı. - TRABZON