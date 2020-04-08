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Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı

Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldıTRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, sokağa çıkmıyor.

08.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:55
Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı
TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, sokağa çıkmıyor. Sessizliğin hakim olduğu kentte, meydan ve caddeler en sakin günlerini yaşıyor.
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ile sosyal hayata getirilen kısıtlamaların ardından Trabzon'da meydan ve caddeler boş kaldı. Ara sokakların da sessizliğe büründüğü kentte, güneşli havaya rağmen sahile giden olmadı.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi, en sakin günlerini yaşıyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye gezerek, denetim ile kontrollerini sürdürüyor. Dışarı çıkan az sayıdaki vatandaş ise maske ve eldiven takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor. Trafik yoğunluğunun azaldığı kentte, pek çok mağaza sahibi girişlere uyarı yazıları asarken, bazı işletmeler ise açılmıyor.
PTT ÖNÜNDE ÖNLEM
Öte yandan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerini alması nedeniyle zabıta ve polis ekipleri, PTT şubeleri önünde bariyerli önlem aldı. Alınan ölemler ile PTT şubeleri önlerindeki kalabalığın azaldığı gözlendi.
Alınan kararların ve uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, herkesi kurallara uymaya çağırdı. Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Trabzon, PTT, Güncel

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Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı
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