Trabzonlulardan sağlık çalışanlarına el dezenfektanı

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personelinin kullanımı için özel hazırlanan el dezenfektanları başhekim Prof. Dr. M. Akif Çakar'a teslim edildi.

SAEAH başhekimi Prof. Dr. M. Akif Çakar ise, Sakarya Trabzonlular Derneğine katkıları nedeniyle teşekkür ederek bu zorlu süreci aşmak için herkesin tavsiye edilen kurallara uymasının büyük önem ifade ettiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler