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Trabzonspor: 1-2

STAT: AtatürkHAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Candaş Elbil (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx)ALTAY: Cihan (xx) - Murat (xx), Gençer (x) (Dk. 63 İbrahim x), Erhan (x) (Dk. 46 Hüsamettin x), Özgür (xx), Cenk (xx), Mesut (xx), Alhassan (x), Tatos (x) (Dk.

04.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:38Trabzonspor: 1-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Serkan (xxx), Candaş Elbil (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx)

ALTAY: Cihan (xx) - Murat (xx), Gençer (x) (Dk. 63 İbrahim x), Erhan (x) (Dk. 46 Hüsamettin x), Özgür (xx), Cenk (xx), Mesut (xx), Alhassan (x), Tatos (x) (Dk. 46 Paxiao x), Putsila (xx), Leandrinho (xx)

TRABZONSPOR: Erce (xxx) - Serkan (xx), Avdijaj (xxx), Hüseyin (xx), Abdurrahim (xx), Fernandes (xx), Sosa (xx), Yusuf (xxx) (Dk. 82 Mikel), Abdulkadir Parmak (xxx), Ekuban (xx) (Dk. 70 Nwakaeme x), Sturridge (xx) (Dk. 62 Sörloth xx)

GOLLER: Dk. 45+2 Sturridge, Dk. 66 Sörloth ( ) - Dk. 56 (Pen.) Leandrinho ( )

SARI KARTLAR: Erhan, Cenk, Alhassan (Altay)

Süper Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 yenerek avantajı cebine koydu. Bordo-mavililier ilk yarının son saniyelerinde Sturridge'in golüye öne geçerken, ev sahibi Altay 56'da penaltıdan Leandrinho ile tabelayı eşitledi. Trabzonspor'u galibiyete taşıyan isim 66'ncı dakikada attığı golle Sörloth oldu. Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak. Öte yandan iki takım futbolcuları hem Altay hem de Trabzonspor'da forma giyen ve bu yıl vefat eden unutulmaz oyuncularından Turgut Uçar'ın resminin basılı olduğu tişörtlerle sahaya çıktı.

8'inci dakikada Altay ilk tehlikeyi geliştirdi. Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önüne alan Mesut aşırtma vuruşunu yaptı, kaleye giden meşin yuvarlağı Hüseyin son anda kafayla kornere gönderdi.

20'nci dakikada Abdulkadir Parmak ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.

45+2'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Avdijaj'ın ara pasında kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Sturridge plase bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

55'inci dakikada Altay penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fernandes'in müdahalesi ile Hüsamettin yerde kaldı, hakem Serkan Tokat beyaz noktayı gösterdi.

56'ncı dakikada Leandrinho penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.

64'üncü dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ekuban'ın pasında Yusuf topa gelişine vurdu, ancak üst direk gole izin vermedi. Dönen topu Altay savunması kornere gönderdi.

66'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf'un ortasında Sörloth kafayı vurdu, top filelere gitti: 1-2.

83'üncü dakikada kullanılan köşe atışında Altaylı Cenk kafayı vurdu, top üstten oyun alanını terk etti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, konuk Trabzonspor İzmir'de galip geldi.


- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor, Tokat, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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