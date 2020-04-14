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Trabzonspor, 46 sezonluk Süper Lig tarihinde bin 520 maç yaptı

Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor, 46 sezonluk lig tarihinde bugüne kadar bin 520 maç yaptı.

14.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:06
Trabzonspor, 46 sezonluk Süper Lig tarihinde bin 520 maç yaptı
Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor , 46 sezonluk lig tarihinde bugüne kadar bin 520 maç yaptı. Bordo-mavili takımın formasını en çok terleten isim ise 653 maçla şu an A Milli Takım Teknik Direktörü olan Şenol Güneş. Güneş'i, 611 müsabakayla Hami Mandıralı takip etti.

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada futbol camiası karantina günlerini evde geçirerek sabırsızlıkla tekrar top başı yapmayı bekliyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor da pandeminin sona ermesiyle bu heyecanı kaldığı yerden sürdürmeyi hedefliyor.

46 sezonda 1.77 puan ortalaması yakaladı

Türk futbolunda Anadolu'ya ilk şampiyonluğu getiren bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de bin 520 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzon temsilcisi, 759 galibiyet alırken, 414 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. 347 maçta ise rakiplerine mağlup olan Karadeniz ekibi, attığı 2 bin 370 gole karşılık kalesinde bin 473 gol gördü. Trabzonspor, bu sezonla birlikte 46 sezonda 1.77 puan ortalaması yakaladı.

Rekor Şenol Güneş'te

Trabzonspor'un formasını en fazla terleten isim ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. 15 sezon bordo-mavili takımın kalesini koruyan Güneş, 653 kez bordo-mavililerle sahaya çıktı. Güneş'i, 611 maçta görev yapan Hami Mandıralı takip etti. Mandıralı, aynı zamanda attığı 273 golle de Trabzonspor formasıyla en fazla rakip ağları sarsan isim oldu. Trabzonspor'un efsane isimlerinden Turgay Semircioğlu da 609 defa bordo-mavili formayı giydi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Şenol Güneş, Trabzonspor, Spor
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