Trabzonspor 7 Oyuncusundan Yoksun Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor
'u konuk edecek olan Trabzonspor
, bu maçın hazırlıklarına 7 eksikle başladı.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda Sivas
Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında 8 Aralık
Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor, yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına sürdürecek.
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:07