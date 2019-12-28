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Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. 8 golün atıldığı mücadeleyi Trabzonspor, 6-2'lik skorla kazandı ve ligin ilk yarısını 3 puan alarak tamamlandı.

28.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:41

ile İstikbal Mobilya , Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, son derece üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 6-2 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başardı.

SORLOTH-STURRIDGE DAMGA VURDU

Ev sahibi bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 7 ve 90+3. dakikada Sörloth, 37. dakikada Nwakaeme, 47 ve 66. dakikada Sturridge ve 71. dakikada Abdülkadir Parmak kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un golleri, 43. dakikada Ömer Uzun ve 82. dakikada Kravets'in ayağından geldi.

Trabzonspor, aldığı bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. İstikbal Mobilya Kayserispor ise 10 puanla son sırada kaldı.

Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Spor


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