Haberler » Spor » Trabzonspor, 9 sezon sonra en yüksek puana ulaştı

Trabzonspor, 9 sezon sonra en yüksek puana ulaştı

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 15 puan toplayan Trabzonspor, son 9 sezonun aynı periyotları göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşmış durumda.

21.10.2019 12:36Trabzonspor, 9 sezon sonra en yüksek puana ulaştı
Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 15 puan toplayan Trabzonspor, son 9 sezonun aynı periyotları göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşmış durumda.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek 15 puana ulaşan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını yakaladı. Bordo-mavililer, 2010-2011 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puanla ikinci sırada yer aldığı dönemin ardından en yüksek puana ulaşmış durumda. Söz konusu sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olan Ünal Karaman, bu sezon da Trabzonspor'un elde ettiği başarıda önemli paya sahip.

Karadeniz ekibi, Süper Ligde yakaladığı başarılı performansı UEFA Avrupa Ligi'nde de devam ettirmek için Krasnodar müsabakasında mutlak 3 puan hedefliyor.

Trabzonspor'un son 10 sezonun ilk 8 haftalarında elde ettiği puan durumu şöyle:

2010-11: 17

2011-12: 13

2010-13: 13

2013-14: 14

2014-15: 9

2015-16: 10

2016-17: 10

2017-18: 9

2018-19: 13

2019-20: 15 - TRABZON

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta ilk istifa
13:16 İtalya'da görülmemiş bir protesto!
13:05 Ordu'da sporcu sayısı arttı
13:09 Menemenspor'da yabancılar kulübede
13:08 Altay vites yükseltti
13:07 Buca seriye bağladı
13:01 Manavgat Belediyespor liderliği bırakmadı
21.10.2019 13:30:04