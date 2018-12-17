Trabzonspor'a Dördüncülük Tesellisi

SELÇUK KILIÇ - Beşiktaş
deplasmanından uzatma dakikalarında yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor
, aldığı 1 puanla Spor Toto Süper Lig'de 4. sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak puanını 26'ya çıkartan bordo-mavililer, haftayı mağlubiyetle kapatan Kasımpaşa
ve Antalyaspor
'un averajla önüne geçti.
Siyah-beyazlı takım karşısında 2 puan kaçırmasına karşın dördüncülükle teselli olan bordo-mavililer, zirve yarışını da sürdürdü.
Lige Medipol Başakşehir
yenilgisiyle puan cetvelinin son sırasında başlayan Karadeniz
ekibi, 16. hafta sonunda 14 basamak üstte kendine yer buldu. Yeni Malatyaspor
yenilgisinin ardından çıkışa geçti
Trabzonspor, Evkur
Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyetin ardından çıkışa geçti.
Ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bu sezonki en farklı yenilgisini yaşayan ve 16 puanda kalarak 10. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dördüncülüğe kadar ilerledi.
Bordo-mavililer, 4 haftada puan cetvelinde 6 sıra yükselmeyi başardı.
En son 83 hafta önce
Trabzonspor, en son 83 hafta önce Süper Lig'de dördüncülük koltuğunda yer almıştı.
Bordo-mavililer, son olarak 2016-2017 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek averajla dördüncü sırada lige başlangıç yapmıştı.
Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde en iyi derecesini bu sezonun 16. haftasında elde etmiş oldu.
265 haftadır liderlik hasreti
Trabzonspor, Süper Lig'de 265 haftadır liderlik hasreti çekiyor.
Ligde en son 2010-2011 sezonun 29. haftasında zirvede yer alan bordo-mavililer, bu sezonun 16 haftalık bölümü de dahil son 8 sezonda liderlik koltuğuna oturma başarısı gösteremedi.
Kasımpaşa,Beşiktaş,Trabzonspor
Kaynak: AA