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Trabzonspor'a Ekuban şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak

Antrenmanda sol ayak tarak kemiği kırılan Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Ekuban, İtalya'da ameliyat oldu. 25 yaşındaki futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

16.09.2019 14:08

Bordo-mavili takımda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası talihsiz bir sakatlık yaşayan ve sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ekuban, bugün ameliyat oldu.

"2 AY SONRA SAHALARA DÖNECEK"

Futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban, bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi.

Öte yandan Trabzonspor Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, ameliyatın ardından Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Trabzonspor'a Ekuban şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak

Caleb Ekuban, Trabzonspor, İtalya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(2)
FIRTINA 61:Geçmiş olsun Ekuban. tamda form tutmuştun. Nasip, kısmet diyelim. . .
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DORMUNDLU:Ülke zaten Trabzosnpora karşı, mete kalkavan piyonları, birde sakatlıklarla boğuşuyor bu adamlar yaaa.
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