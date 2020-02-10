Haberler » Spor » Trabzonspor'a kar engeli - Spor

Trabzonspor'a kar engeli

Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle salonda başladı.

10.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:34Trabzonspor'a kar engeli
, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle salonda başladı.
Trabzon'da hafta sonu yaşanan kar yağışı Trabzonspor'u da etkiledi. Gençlerbirliği maçının ardından başkentten dün kara yoluyla dönebilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi ilk çalışmasını da kondisyon salonunda yaptı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:19:43