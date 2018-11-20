20 Kasım 2018, 15:04
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Trabzonspor'a Kucka'dan Kötü Haber

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takımında oynadığı maçta sakatlanan Juraj Kucka'nın, en az 3 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takımında oynadığı maçta sakatlanan Juraj Kucka'nın, en az 3 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Juraj Kucka'nın ülkesi Slovakya'nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir. Hafta sonu Trabzon'a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

- Trabzon Slovakya,Juraj Kucka,Trabzonspor
20 Kasım 2018 Salı 15:04



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