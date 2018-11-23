Trabzonspor'a Kucka'dan Kötü Haber

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya
Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Kucka'nın sağık durumuyla ilgili bilgi verildi. Juraj Kucka
'nın, Slovakya- Çek Cumhuriyeti
maçında sakatlandığı hatırlatılarak, "Milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde, sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir. Hafta sonu Trabzon
'a gelecek oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Juraj Kucka,Slovakya