20 Kasım 2018, 17:10
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Trabzonspor'a Kucka Şoku!

Trabzonspor

Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Juraj Kucka’nın 3 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



İşte resmi siteden yapılan açıklama:  

Oyuncumuz Juraj Kucka'nın ülkesi Slovakya'nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir.
Hafta sonu Trabzon'a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

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