Trabzonspor'a Kucka Şoku!

İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Oyuncumuz Juraj Kucka
'nın ülkesi Slovakya
'nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti
maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir.
Hafta sonu Trabzon
'a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.