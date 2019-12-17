Haberler » Güncel » Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor - Haber

Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, öne geçip de skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 14 puan kaybetti.

17.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:10Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel 'a 2-1 mağlup olan , öne geçip de skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 14 puan kaybetti.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 26 puanla lider 'un 7 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 12'inde ilk golü atan taraf oldu. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 6 müsabakalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 14 puan bıraktı.
EVİNDE 3 MAÇ
Bordo-mavililer, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon temsilcisi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ünal Karaman'ın takımı, Galatasaray maçında ise 90. dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı karşılaşmadan son dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Denizlispor mücadelesinde ise 21. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 59. dakikada kalesini kapatamayınca skor 1-1'e geldi. Bordo-mavililer, 82. dakikada ise ağlarında bir gol daha gördü ve rakibine 2-1 yenildi.
DEPLASMANDA 3 MAÇ
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 1-0 önde getiren bordo-mavililer, 40. dakikada yediği golle bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor müsabakasında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. Trabzon, 90+6'da Sörloth'un attığı golle İstanbul'dan 2-2 ile ayrıldı.
Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:
Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1
Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1
Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 2
(Gökmen Şahin/İHA)

Denizlispor, Trabzonspor, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31 EMNİYET ŞERİDİNE GİREN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Haber
12:30 İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye yaptırım eleştirisi - Haber
12:30 Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Haber
12:30 Odun ateşi karşısında kızaran lezzet "kaz tiridi" - Haber
12:25 Van'da "Bir Hikâye Bir Hikmet" projesi - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
17.12.2019 12:31:46