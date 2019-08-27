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Trabzonspor-AEK maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

27.08.2019 11:34 Trabzonspor-AEK maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 100 lira ile 850 lira arasında değişen fiyatlarla biletlerin satışa sunulduğu açıklandı.
Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı belirtildi. Passolig sahiplerinin hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecekleri, kağıt biletlerin ise sadece gişelerden temin edilebileceği de aktarıldı.
Karşılaşma Medical Park Stadı'nda perşembe günü 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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