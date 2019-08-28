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Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi AEK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

28.08.2019 19:32 Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi AEK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi, takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman eksiği bulunan yeni transfer Sturridge ise salonda çalıştı.


Yeni Malatyaspor maçının ardından ilk antrenmana çıkmayarak salonda çalışan Arjantinli oyuncu Jose Sosa ise takımla birlikte çalışmada yer aldı. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AEK müsabakasının taktik provasını yaptı. - TRABZON


Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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